«Дженоа» хочет выручить за Дрэгушина 30 миллионов евро

Итальянская «Дженоа» повесила ценник на своего центрального защитника Раду Дрэгушина, который является одной из главных трансферных целей лондонского «Тоттенхэма» на январь. По информации от Sky Sport Italia, клуб из Серии А требует за 21-летнего румына 30 миллионов евро.

Дрэгушин очень нравится главному тренеру «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, который активно ищет усиление в центр обороны. У «шпор» серьёзные кадровые проблемы на этой позиции, ведь два основных игрока Микки ван де Бек и Кристиан Ромеро находятся в лазарете из-за травм.

Дрэгушин в этом розыгрыше итальянской Серии А отметился двумя голами и одним ассистом.