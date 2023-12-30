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«Дженоа» хочет выручить за Дрэгушина 30 миллионов евро

30 Декабря 2023 • 14:24 Комментировать
Тоттенхэм
...
Борнмут
1 1.80 X 4.40 2 3.90
31.12 17:00

Итальянская «Дженоа» повесила ценник на своего центрального защитника Раду Дрэгушина, который является одной из главных трансферных целей лондонского «Тоттенхэма» на январь. По информации от Sky Sport Italia, клуб из Серии А требует за 21-летнего румына 30 миллионов евро.

Дрэгушин очень нравится главному тренеру «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, который активно ищет усиление в центр обороны. У «шпор» серьёзные кадровые проблемы на этой позиции, ведь два основных игрока Микки ван де Бек и Кристиан Ромеро находятся в лазарете из-за травм.

Дрэгушин в этом розыгрыше итальянской Серии А отметился двумя голами и одним ассистом.

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