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Силва выбрал клуб, в который уйдёт из «Манчестер Сити»

30 Декабря 2023 • 13:18 Комментировать (1)

Звездный полузащитник Бернарду Силва, выступающий за «Манчестер Сити» с 2017 года, решил, где продолжит карьеру после завершения контракта с «горожанами».

Согласно сведениям журналистов портала Todofichajes, 29-летний хавбек хочет перебраться в лиссабонскую «Бенфику». Контракт Силвы с «Манчестер Сити» истечет в конце июня 2026 года.

В настоящий момент португальский клуб не может подписать Бернарду, поскольку его ценник составляет 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Силва провел 15 матчей, записав на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.

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Комментарии (1) Все комментарии
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cabo verde
30 Декабря 2023 в 13:34
амм... мечтал всю жизнь играть за барселону, но после завершения контракта с сити где он на хорошем счету, уйдет в бенфику
л - логика
кто такие новости придумывает?
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