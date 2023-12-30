Силва выбрал клуб, в который уйдёт из «Манчестер Сити»

Звездный полузащитник Бернарду Силва, выступающий за «Манчестер Сити» с 2017 года, решил, где продолжит карьеру после завершения контракта с «горожанами».

Согласно сведениям журналистов портала Todofichajes, 29-летний хавбек хочет перебраться в лиссабонскую «Бенфику». Контракт Силвы с «Манчестер Сити» истечет в конце июня 2026 года.

В настоящий момент португальский клуб не может подписать Бернарду, поскольку его ценник составляет 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Силва провел 15 матчей, записав на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.