«Арсенал» готов потратить 60 миллионов евро на испанского полузащитника

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может переехать на Туманный Альбион в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как сообщает источник, лондонский «Арсенал» не сбавляет интерес к испанскому хавбеку. Руководство «канониров» готово выделить на приобретение игрока 60 миллионов евро.

Субименди – один из ведущих игроков средней линии «Реал Сосьедада». В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мартин провел 18 поединков, забил гол и сделал три результативные передачи. Полузащитник связан контрактными обязательствами с «Реалом» до середины 2027 года.