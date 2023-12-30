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«Арсенал» готов потратить 60 миллионов евро на испанского полузащитника

30 Декабря 2023 • 13:10 Комментировать

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может переехать на Туманный Альбион в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как сообщает источник, лондонский «Арсенал» не сбавляет интерес к испанскому хавбеку. Руководство «канониров» готово выделить на приобретение игрока 60 миллионов евро.

Субименди – один из ведущих игроков средней линии «Реал Сосьедада». В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мартин провел 18 поединков, забил гол и сделал три результативные передачи. Полузащитник связан контрактными обязательствами с «Реалом» до середины 2027 года.

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