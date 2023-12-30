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Керер – одна из главных трансферных целей «Баварии»

30 Декабря 2023 • 13:05 Комментировать
Вест Хэм
...
Брайтон
02.01 22:30

Мюнхенская «Бавария» нашла футболиста, которым хочет усилить свою оборону. Если верить журналисту Санти Уне, одной из главных трансферных целей клуба в январе будет центральный защитник лондонского «Вест Хэма» Тило Керер, который также способен сыграть на правом фланге обороны.

Напомним, Керер ранее выступал в немецкой Бундеслиге в составе гельзенкирхенского «Шальке». Нынешний тренер «Баварии» Томас Тухель пригласил немца в свою команду, когда возглавлял «ПСЖ». Сейчас наставник не прочь вновь воссоединиться с защитником.

Керер не получает стабильной игровой практики в «Вест Хэме». 27-летний Тило провёл всего 4 матча в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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