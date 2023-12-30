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«Тоттенхэм» старается заключить сделку по трансферу Галлахера

30 Декабря 2023 • 12:58 Комментировать
Лутон Таун
...
Челси
1 5.80 X 4.60 2 1.55
Через 0 ч. 31 мин.

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает торговаться с «Челси» по трансферу полузащитника Конора Галлахера. Журналист Джанлука ди Марцио утверждает, что «шпоры» не теряют надежд заполучить 23-летнего англичанина в зимнее трансферное окно.

Напомним, у Галлахера остаётся полтора года по контракту с «Челси». Руководство клуба открыто к продаже полузащитника, но стартовой ценой пока называется сумма в размере 60 миллионов евро.

«Челси» пока далёк от того, чтобы подписать с Галлахером новый контракт. Несмотря на это, главный тренер Маурисио Почеттино хотел бы оставить полузащитника в своей команде.

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ЛУТОН ТАУН ЧЕЛСИ
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