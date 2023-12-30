«Тоттенхэм» старается заключить сделку по трансферу Галлахера

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает торговаться с «Челси» по трансферу полузащитника Конора Галлахера. Журналист Джанлука ди Марцио утверждает, что «шпоры» не теряют надежд заполучить 23-летнего англичанина в зимнее трансферное окно.

Напомним, у Галлахера остаётся полтора года по контракту с «Челси». Руководство клуба открыто к продаже полузащитника, но стартовой ценой пока называется сумма в размере 60 миллионов евро.

«Челси» пока далёк от того, чтобы подписать с Галлахером новый контракт. Несмотря на это, главный тренер Маурисио Почеттино хотел бы оставить полузащитника в своей команде.