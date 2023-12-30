Колвилл: «Игра на фланге обороны пойдёт мне на пользу»

Защитник «Челси» Леви Колвилл не видит проблемы в том, что в последних матчах ему приходится выступать на левом фланге обороны. Напомним, оба левых защитника «Челси» в лице Бена Чилуэлла и Марка Кукурельи в данный момент восстанавливаются после травм.

«Почеттино знает, что я центральный защитник, но игра на фланге обороны пойдёт мне на пользу. Когда я вернусь на родную позицию, то буду лучше понимать, что от меня требуют крайние защитники», – сказал Колвилл в интервью журналистке Оливии Бузальо.

Колвилл летом подписал новый контракт с «Челси», хотя к англичанину проявлял интерес «Ливерпуль».