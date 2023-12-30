Артета рассказал, что нужно «Арсеналу» для победы в АПЛ

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался касательно отставания от «Ливерпуля» в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Нет никакой паники. Мы будем стараться побеждать в следующих матчах. Нам необходимо улучшить игру в штрафной, иначе не победим в чемпионате», - приводит слова испанского специалиста Goal.com.

Напомним, что в последнем матче «канониры» сенсационно потерпели домашнее поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:2. После 19 туров Премьер-лиги «Арсенал» набрал 40 баллов и занимает второе место в таблице. Лондонцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.