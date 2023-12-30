Два суперклуба АПЛ хотят бесплатно подписать Киммиха

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих по-прежнему находится в сфере интересов английских клубов. Об этом сообщают журналисты AS.

По данным источника, в услугах немецкого игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Оба клуба планируют предпринять попытку заполучить Киммиха только в 2025 году, когда он станет свободным агентом. Рыночная стоимость Йозуа оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее также сообщалось, что подписать немца хочет каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 11 поединков. На счету хавбека один гол и три результативных паса.