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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два суперклуба АПЛ хотят бесплатно подписать Киммиха

30 Декабря 2023 • 12:37 Комментировать

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих по-прежнему находится в сфере интересов английских клубов. Об этом сообщают журналисты AS.

По данным источника, в услугах немецкого игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Оба клуба планируют предпринять попытку заполучить Киммиха только в 2025 году, когда он станет свободным агентом. Рыночная стоимость Йозуа оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее также сообщалось, что подписать немца хочет каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 11 поединков. На счету хавбека один гол и три результативных паса.

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