Эшпириту Санту: «В Португалии очень уважают Фернандеша, он важный игрок для сборной»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше. Напомним, «лесники» сегодня примут манкунианцев у себя дома в матче Английской премьер-лиги. Игра стартует в 20:30 по московскому времени.

«В Португалии очень уважают Фернандеша, он важный игрок для сборной, а также капитан «Манчестер Юнайтед». Мы гордимся Бруну. Для молодого поколения Фернандеш является одним из примеров. Не только он, но и Криштиану Роналду и другие игроки, которыми мы гордимся», – сказал Эшпириту Санту на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед».