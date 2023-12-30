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Эшпириту Санту: «В Португалии очень уважают Фернандеша, он важный игрок для сборной»

30 Декабря 2023 • 12:24 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
1 3.20 X 3.70 2 2.20
Через 7 ч. 31 мин.

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше. Напомним, «лесники» сегодня примут манкунианцев у себя дома в матче Английской премьер-лиги. Игра стартует в 20:30 по московскому времени.

«В Португалии очень уважают Фернандеша, он важный игрок для сборной, а также капитан «Манчестер Юнайтед». Мы гордимся Бруну. Для молодого поколения Фернандеш является одним из примеров. Не только он, но и Криштиану Роналду и другие игроки, которыми мы гордимся», – сказал Эшпириту Санту на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Бруну Фернандеш Нуну Эшпириту Санту ещё теги

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