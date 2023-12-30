Почеттино: «Люди хотят, чтобы Джексон забивал на уровне Дрогба и Хассельбайнка»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино продолжает защищать нападающего Николаса Джексона, который регулярно получает критику от болельщиков.

«Люди хотят, чтобы Джексон забивал на уровне Дрогба и Хассельбайнка, но никто не понимает, что эти игроки пришли в клуб с другим опытом. Николас молод, он прибыл из Испании, где лишь в последние месяцы начал регулярно играть. Он очень перспективный футболист с большим потенциалом», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

В этом сезоне Джексон забил 7 голов в Английской премьер-лиге. Нападающий проводит дебютную кампанию на туманном альбионе.