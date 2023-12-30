Тен Хаг: «Новый владелец «Манчестер Юнайтед» хочет работать со мной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что новое руководство клуба верит в него. Недавно 25% акций «красных дьяволов» приобрел бизнесмен Джим Рэтклифф.

«У нас очень загруженный график, я еще не успел пообщаться с новым владельцем, но это вскоре произойдет. Я знаю, что со мной хотят работать, а мне хочется поработать с ними. Посмотрим, что будет дальше», - передает слова нидерландского специалиста Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» неудачно провел первую половину сезона Английской премьер-лиги. После 19 туров манкунианцы набрали 31 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны.