Довбик может оказаться в лондонском топ-клубе

Нападающий «Жироны» Артём Довбик в скором времени может продолжить карьеру в лондонском топ-клубе. По информации от журналиста Стива Бреннера, украинский форвард находится в шорт-листе «синих» на усиление позиции форварда.

Довбик проводит дебютный сезон за «Жирону», но при этом сейчас является одним из лучших бомбардиров Ла Лиги. Артём отметился 11 голами в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, больше него забили только два игрока – Борха Майораль и Джуд Беллингем.

«Челси» усиленно ищет нового нападающего для трансфера в зимнее трансферное окно. Варианты с Айвеном Тони и Виктором Осимхеном являются слишком дорогими для «синих», поэтому клуб готов обратить внимание на других игроков.