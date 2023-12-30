Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Довбик может оказаться в лондонском топ-клубе

30 Декабря 2023 • 10:56 Комментировать
Лутон Таун
...
Челси
1 5.80 X 4.60 2 1.55
Через 2 ч. 34 мин.

Нападающий «Жироны» Артём Довбик в скором времени может продолжить карьеру в лондонском топ-клубе. По информации от журналиста Стива Бреннера, украинский форвард находится в шорт-листе «синих» на усиление позиции форварда.

Довбик проводит дебютный сезон за «Жирону», но при этом сейчас является одним из лучших бомбардиров Ла Лиги. Артём отметился 11 голами в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, больше него забили только два игрока – Борха Майораль и Джуд Беллингем.

«Челси» усиленно ищет нового нападающего для трансфера в зимнее трансферное окно. Варианты с Айвеном Тони и Виктором Осимхеном являются слишком дорогими для «синих», поэтому клуб готов обратить внимание на других игроков.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Жирона Артём Довбик трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Декабря
12:03
Почеттино: «Люди хотят, чтобы Джексон забивал на уровне Дрогба и Хассельбайнка»
02:59
Почеттино: «Джексону уделяется слишком много внимания»
02:21
«Боруссия» Дортмунд начала официальные переговоры по защитнику «Челси»
02:02
Лутон Таун - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:58
Почеттино ответил на вопрос о зимних трансферах «Челси»
29 Декабря
23:51
Энцо Фернандес вернулся к тренировкам после травмы
22:12
«Тоттенхэм» считает Галлахера идеальным вариантом для усиления полузащиты, но есть проблема
18:47
​Почеттино: «Палмер со временем может стать похожим на ди Марию»
17:16
Почеттино предоставит выходные игрокам «Челси», но при одном условии
28 Декабря
23:10
Актуальный прогноз и ставка на матч Лутон Таун — Челси АПЛ — 30 декабря 2023
16:47
Нкунку: «После того, как я получил травму, мне пришлось очень тяжело»
16:42
Нкунку – о матче с «Кристал Пэлас»: «Думаю, мы могли забить больше голов»
11:28
Почеттино: «Мадуэке был разочарован мной»
10:07
Почеттино сообщил, что Лавия получил очередную травму
27 Декабря
16:55
Тренер «Лутона»: «Челси»? Дома у нас есть шансы против любого соперника
14:10
Роке выбрал себе игровой номер в «Барселоне»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУТОН ТАУН ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 5
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Пиняев: Месси — самый великий спортсмен в истории 3
Футбол онлайн
30.12.23 в 15:30
Лутон Таун Лутон Таун
Челси Челси
5.60 4.20 1.58
Видео
30.12.23 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брентфорд Брентфорд
2.50 3.40 2.80
Видео
30.12.23 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Бёрнли Бёрнли
1.40 4.80 7.60
Видео
30.12.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Эвертон Эвертон
2.60 3.30 2.75
Видео
30.12.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.07 11.00 35.00
Видео
30.12.23 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.00 3.60 2.26
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
12:46 · Англия. Премьер-лига
Колвилл: «Игра на фланге обороны пойдёт мне на пользу»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, что нужно «Арсеналу» для победы в АПЛ
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Бавария», «Арсенал» и другие клубы следят за Фримпонгом
12:37 · Англия. Премьер-лига
Два суперклуба АПЛ хотят бесплатно подписать Киммиха
12:24 · Англия. Премьер-лига
Эшпириту Санту: «В Португалии очень уважают Фернандеша, он важный игрок для сборной»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Люди хотят, чтобы Джексон забивал на уровне Дрогба и Хассельбайнка»
11:31 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Новый владелец «Манчестер Юнайтед» хочет работать со мной»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Довбик может оказаться в лондонском топ-клубе
10:26 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший тренер первой части сезона - это не Гвардиола и Анчелотти
10:07 · Англия. Премьер-лига
Уткин оценил перспективы Мудрика в «Челси»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший вратарь 2023 года - Онана попал в топ-10
09:50 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан удивил выбором нового клуба
09:31 · Англия. Премьер-лига
Зинченко попал в топ-11 лучших игроков АПЛ
09:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «Манчестер Юнайтед» и ещё три гранда сразятся за бразильского таланта
09:18 · Англия. Премьер-лига
Линекер заступился за Мудрика
Все новости
Рекомендуем