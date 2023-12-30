Назван лучший тренер первой части сезона - это не Гвардиола и Анчелотти

Портал Goal представил рейтинг лучших футбольных тренеров первой половины сезона-2023/2024. Первое место в нем занял главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

На второй строчке оказался рулевой бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери, а на третьей – наставник испанской «Жироны» Мичел. Четвертым стал главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта, а топ-5 замкнул Анге Постекоглу, работающий в лондонском «Тоттенхэме».

Стоит отметить, что в десятку лучших не попали Карло Анчелотти («Реал») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Они заняли 11-е и 15-е места соответственно.