Символическая сборная первой части европейского сезона

Почти весь европейский футбол ушёл на новогоднюю паузу, и пришло время подвести промежуточные итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбирает символическую сборную первой части сезона.

Ян Зоммер («Интер», Италия) – 8,0

В прошлом году казалось, что карьера швейцарского вратаря близится к завершению, и трофейная полка ограничится Кубками Лихтенштейна и Швейцарии, а также чемпионством в последней. Однако его карьера сделала мощный поворот. В прошлом году Зоммер в составе «Баварии» выиграл чемпионат Германии, а теперь рвётся к Скудетто в Италии. Зоммер уже записал на свой счёт 15 «сухарей» (12 – в Серии А и 3 – в Лиге чемпионов), пропустив всего 9 голов. Швейцарец выглядит очень мощно. Особенно в сравнении с Андре Онана, которого «Интер» за большие деньги продал летом в «Манчестер Юнайтед». Зоммеру на днях исполнилось 35 лет, но он точно обрёл вторую молодость.

Алехандро Гримальдо («Байер», Германия) – 8,0

О левом защитнике говорили давно, но «Бенфика» так и не смогла продать воспитанника «Барселоны». Казалось, что карьера Гримальдо пошла на спад, но «Байер» подхватил свободного агента, чему счастлив. Испанец не только справляется с функциями в защите, но и стал полезным игроком группы атаки. На счету Гримальдо 7 голов (второй результат в команде) и 6 результативных передач (впереди четыре партнёра, у которых по 7). Глядя на игру испанца, остаётся лишь удивляться, как он оказался в «Байере», который перед сезоном не ставил больших задач. Тем больше хочется увидеть, как этот коллектив наконец-то завоюет трофей.

Виргил ван Дейк («Ливерпуль», Англия) – 8,0

«Ливерпуль» вернулся на топ-уровень и вновь борется за чемпионство, и во многом это заслуга их главного центрального защитника. Ван Дейк показывает какую-то невероятную статистику. Его до сих пор ни разу не смогли пройти на дриблинге, он выиграл 82% верховых единоборств, что является рекордом Премьер-лиги за последние годы. «Ливерпуль» мало пропускает, и в этом огромная заслуга ван Дейка. Нидерландец ещё успел забить в ворота «Шеффилда» важный гол, который предопределил победу в непростом матче.

Франческо Ачерби («Интер», Италия) – 7,5

Сразу сделаем поправку на то, что наша сборная символическая. 35-летний защитник действительно проводит очень сильный сезон. Пока другие оборонцы «Интера» вылетают из-за травм, Ачерби в свои 35 лет стал незаменимым в центре защиты. Однако надо не забывать, что миланцы всё же играют в три игрока в обороне, а мы же делаем символическую команду с двумя представителями в задней линии. Так или иначе, Ачерби, у которого в среднем за матч Серии А больше 1 отбора и 1 перехвата, выглядит просто великолепно.

Джереми Фримпонг («Байер», Германия) – 8,0

Ещё один защитник из «Байера», который заслуживает похвалы. Воспитанник «Манчестер Сити» за практикой уезжал в шотландский «Селтик», а три года назад зимой перебрался в «Байер». Сейчас представитель Нидерландов едва ли не лучший правый защитник Европы. Удивительно, но он, как и Гримальдо, очень полезен и в атаке: 5 голов и 7 результативных передач. Фримпонгу всего 23 года, так что его стоит ждать в большом клубе уже в ближайшее время, причём трансфер точно составит несколько десятков миллионов евро.

Деклан Райс («Арсенал», Англия) – 8,0

Летом «Арсенал» за огромные деньги купил Деклана Райса, и многие тогда говорили, что именно такого хавбека не хватало «канонирам», чтобы выиграть чемпионский титул в минувшем сезоне. Хавбек полностью оправдывает это мнение. «Арсенал» борется за чемпионство, а Райс быстро стал одним из лидеров команды. Полузащитник сделал среднюю линию «канониров» более монолитной. Вдобавок к этому он демонстрирует чемпионский характер. Именно голы Райса в компенсированное время принесли «Арсеналу» сложнейшие победы над «Манчестер Юнайтед» и «Лутоном», а ещё с его мяча начался камбэк с «Челси». В общем, Райс пока шикарен.

Джуд Беллингем («Реал», Испания) – 9,0

В таланте англичанина сомнений не было, но вряд ли всё же кто-то предполагал, что он так ворвётся в состав «Реала». Беллингем не стал брать время на раскачку, на притирку, а сразу стал лидером мадридского клуба. Помимо сумасшедшего общего уровня игры (точность его передач в среднем превышает 90%), британец неожиданно стал голеадором. Беллингем – лучший бомбардир Ла Лиги, его гол принёс «Реалу» победу в гостевом матче с «Барселоной». Англичанин проводит лучший пока сезон в карьере, и его всерьёз называют претендентом на «Золотой мяч».

Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) – 7,5

«ПСЖ» впервые за долгое время не выглядит претендентом на победу в Лиге чемпионов, пока что не видно, за счёт чего дружина Луиса Энрике сможет добиться этого успеха. Тем не менее, это не отрицает факта, что конкретно Мбаппе проводит сезон на хорошем уровне. В 16 матчах французской Лиги 1 он забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи. «ПСЖ» преодолел свой кризис и должен в очередной раз выиграть чемпионат, а Мбаппе выглядит главной силой команды. Правда, нельзя сказать, что он провёл первую часть сезона идеально. В Лиге чемпионов Мбаппе не тащил команду, которая с трудом, но всё же вышла в плей-офф из «группы смерти».

Букайо Сака («Арсенал», Англия) – 8,5

За прогрессом англичанина даже страшно смотреть. Сака – сейчас лидер «Арсенала». Он главный ассистент, один из лучших бомбардиров команды. Когда Сака получил травму, у болельщиков «канониров» чуть не случился сердечный приступ, потому что с ним и без него – это две разные команды. К счастью, Сака быстро оправился и продолжил тащить «Арсенал». Лондонцы вновь борются за чемпионство, и именно их правый вингер выглядит главной движущей силой.

Гарри Кейн («Бавария», Германия) – 9,0

Англичанин ворвался вихрем в немецкую Бундеслигу, заставив «Баварию» забыть про Роберта Левандовски. Гарри Кейна называют претендентом на «Золотой мяч» по итогам этого сезона, и плей-офф Лиги чемпионов вкупе с чемпионатом Европы тут многое решит. Прямо сейчас Кейн просто великолепен. В 15 матчах Бундеслиги он забил 21 гол и сделал 5 ассистов, добавим к этому 4+3 в 6 поединках Лиги чемпионов. Кейн в огне и доказывает, что «Бавария» не зря выложила за него «Тоттенхэму» огромную сумму денег. Главный вопрос, конечно, сумеет ли форвард наконец-то выиграть чемпионат, учитывая, как феноменально себя показывает «Байер».

Виктор Бонифасе («Байер», Германия) – 8,5

Второй год подряд евросезон разрывает нигерийский форвард. На смену Виктору Осимхену пришёл его тёзка Бонифасе. Он забил меньше Кейна и вообще только четвёртый бомбардир Бундеслиги, но его вклад в текущий успех «Байера» огромный. Летом Бонифасе перебрался в «Байер» из бельгийского «Юниона» и в 16 матчах Бундеслиги набил себе статистику 10+7. Добавим к этому 4+1 в 5 поединках Лиги Европы. Бонифасе – ключевая фигура в атаке «Байера». Кажется, что летом леверкузенцы получат несколько заманчивых предложений о переходе африканца.

Роман Андреев