Уткин оценил перспективы Мудрика в «Челси»

Блогер и журналист Василий Уткин высказался относительно перспектив украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

«У Мудрика есть суперкачества, но само по себе это никогда не гарантирует успех. Надеюсь, у него получится», - оставил сообщение Василий в своих социальных сетях.

Напомним, что Мудрик пополнил ряды «Челси» в январе 2023 года, перейдя из «Шахтёра» за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов «пенсионеры» должны выплатить в качестве бонусов.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 19 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.