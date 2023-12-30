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Назван лучший вратарь 2023 года - Онана попал в топ-10

30 Декабря 2023 • 10:01 Комментировать

Голкипер сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес возглавил рейтинг лучших вратарей мира по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

На второй строчке расположился чемпион мира и представитель сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Тройку лучших в 2023 году замкнул бельгиец Тибо Куртуа, выступающий за мадридский «Реал».

В топ-10 рейтинга также попали: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Ян Облак («Атлетико»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Яссин Боно («Аль-Хиляль»), Алиссон Бекер («Ливерпуль»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Майк Меньян («Милан»).

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Тибо Куртуа Андре Онана Джанлуиджи Доннарумма Эдерсон Мораес Алиссон Бекер ещё теги
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