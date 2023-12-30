Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан удивил выбором нового клуба

Звездный защитник Рафаэль Варан не хочет больше оставаться в «Манчестер Юнайтед», где не является стабильным игроком стартового состава команды.

По информации Lequipe, «красные дьяволы» не собираются удерживать футболиста и готовы продать его в зимнее трансферное окно. При этом Варан уже отказался от варианта переезда в чемпионат Саудовской Аравии.

30-летний защитник хочет вернуться на родину и подписать контракт с «Лансом». Рафаэль является воспитанником этого клуба.

Контракт Варана с манкунианцами рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.