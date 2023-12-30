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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко попал в топ-11 лучших игроков АПЛ

30 Декабря 2023 • 09:31 Комментировать

Эксперты статистического портала Opta назвали 11 лучших футболистов первой половины сезона Английской премьер-лиги. Стоит отметить, что в этот список попал украинский защитник Александр Зинченко, который играет на позиции левого латераля в лондонском «Арсенале».

Александра в последнее время часто критикуют за неуверенную игру и ошибки на поле. Некоторые болельщики «канониров» требуют убрать из состава команды этого футболиста.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Зинченко провел 18 поединков за лондонский коллектив. Украинец забил гол, сделал результативную передачу и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
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