Зинченко попал в топ-11 лучших игроков АПЛ

Эксперты статистического портала Opta назвали 11 лучших футболистов первой половины сезона Английской премьер-лиги. Стоит отметить, что в этот список попал украинский защитник Александр Зинченко, который играет на позиции левого латераля в лондонском «Арсенале».

Александра в последнее время часто критикуют за неуверенную игру и ошибки на поле. Некоторые болельщики «канониров» требуют убрать из состава команды этого футболиста.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Зинченко провел 18 поединков за лондонский коллектив. Украинец забил гол, сделал результативную передачу и получил две желтые карточки.