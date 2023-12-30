«Барселона», «Манчестер Юнайтед» и ещё три гранда сразятся за бразильского таланта

Атакующий полузащитник Эстевао Виллиан, выступающий за бразильский «Палмейрас», находится в сфере интересов нескольких европейских клубов. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, в число претендентов на 16-летнего игрока входят «ПСЖ», «МЮ», «Барселона», «Челси» и «Манчестер Сити». Сам Виллиан склоняется к переходу в каталонскую «Барселону».

Стоит отметить, что Эстевао может сможет переехать в Европу только в апреле 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

В минувшем сезоне футболист дебютировал за первую команду «Палмейраса», сыграв 12 минут.