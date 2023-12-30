Линекер заступился за Мудрика

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер высказал мнение о полузащитнике лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.

«Я считаю, что в этом парне что-то есть. Он недавно забил гол, у него уже четыре мяча в этом сезоне. Михаил обладает невероятной скоростью. За него заплатили 100 миллионов, но сам Мудрик не виноват в этом», - рассказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.

Украинец перешел в «Челси» в январе 2023 года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2031 года. В этом сезоне на счету вингера четыре гола и два ассиста в 19 встречах.