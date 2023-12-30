Федецкий: «Зинченко входит в четвёрку лучших левых защитников мира»

Экс-футболист сборной Украины Артём Федецкий высказался о соотечественнике Александре Зинченко, выступающем за лондонский «Арсенал».

«Саня входит в четвёрку лучших левых защитников мира, что подтверждает его высокий уровень. Он это доказал, выступая в «Манчестер Сити», а теперь доказывает в «Арсенале», - передает слова Федецкого «Украинский футбол».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 27-летний Зинченко провел 18 поединков. Защитник отметился голом и результативной передачей.

После 19 туров «канониры» набрали 40 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.