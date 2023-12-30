«Ливерпуль» может потерять Салаха на 7 матчей

Лидер атакующей линии «Ливерпуля» Мохамед Салах покинет мерсисайдский клуб после поединка с «Ньюкаслом» в рамках 20-го тура Английской премьер-лиги. Матч пройдет 1 января.

Как сообщают британские СМИ, после этой встречи звездный нападающий отправится в расположение сборной Египта, которая начнет подготовку к предстоящему Кубку Африки.

Таким образом, Салах рискует пропустить до семи матчей мерсисайдского гранда. Кубок Африки будет проходить с 13 января по 11 февраля 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мохамед сыграл 16 матчей, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.