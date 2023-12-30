«Жирона» может арендовать новичка «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» собирается отправить в аренду 17-летнего аргентинского полузащитника Клаудио Эчеверри, которого покупает у «Ривер Плейта» за 25 миллионов евро.

Как информирует Diario Ole, талантливый футболист временно переедет в испанскую «Жирону». Напомним, что у «Манчестер Сити» и «Жироны» общий владелец.

В этом сезоне Эчеверри провел шесть поединков во всех турнирах и отметился результативной передачей.

После 18 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 37 баллов. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на пять очков.