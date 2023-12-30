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Анри: «Пора использовать камеру с воздуха»

30 Декабря 2023 • 04:54 Комментировать

Бывший французский футболист Тьерри Анри высказался по поводу проблем с судейством, которые порой не решает даже система VAR. В частности, в случаях, когда мяч покидает или не покидает полностью поле. Такой гол был забит в игре «Вест Хэма» с «Арсеналом», в котором «канониры» потерпели поражение со счетом 0:2.

- Пора помочь арбитрам и ввести камеру сверху. Это единственный шанс понять, пересек ли мяч линию или нет. Камера должна быть над мячом. На дворе уже 2024 год, а у нас нет такой камеры, - посетовал бывший игрок «Арсенала», слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Тьерри Анри
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