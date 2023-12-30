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Тренер «Брентфорда» Франк высказался о возможном переходе Тони в топ-клуб

30 Декабря 2023 • 03:49 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Брентфорд
1 2.20 X 3.35 2 3.55
Через 12 ч. 39 мин.

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк вновь прокомментировал ситуацию с нападающим Айвеном Тони.

27-летний игрок, отбывающий дисквалификацию из-за ставок, сможет вернуться на поле во второй половине января. В приобретении Тони заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

«Возвращение Тони будет для нас чем-то вроде подписания отличного нападающего, зарекомендовавшего себя в АПЛ. Мы с нетерпением этого ждём.

Айвен очень хорошо тренируется, он жаждет снова играть и помогать команде. Мне, как тренеру, хочется, чтобы мои лучшие игроки оставались в команде. Я бы очень не хотел, чтобы он ушёл. В прошлом сезоне только трое забили 20 или более голов в АПЛ – и Тони был одним из них», – цитирует Goal Франка.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Арсенал Лондон Брентфорд Томас Франк айвен тони трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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