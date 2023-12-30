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«Манчестер Юнайтед» готов предложить Варану новый контракт с сокращением зарплаты слухи

30 Декабря 2023 • 03:11 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
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Через 16 ч. 41 мин.

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может подписать новый контракт с клубом.

По некоторым данным, действующий договор француза истекает по окончании текущего сезона, а не в 2025 году, как считалось прежде. Слухи связывают 30-летнего игрока с возвращением в мадридский «Реал» и переездом в Саудовскую Аравию, также интерес к центрбеку приписывается «Баварии».

По сведениям журналиста Криса Уилера, «Манчестер Юнайтед» готов предложить Варану новый контракт со сниженной зарплатой. Сейчас футболист зарабатывает более 390 тыс евро в неделю, и руководство клуба не готово продолжать сотрудничество на таких же условиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан

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