«Манчестер Юнайтед» готов предложить Варану новый контракт с сокращением зарплаты

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может подписать новый контракт с клубом.

По некоторым данным, действующий договор француза истекает по окончании текущего сезона, а не в 2025 году, как считалось прежде. Слухи связывают 30-летнего игрока с возвращением в мадридский «Реал» и переездом в Саудовскую Аравию, также интерес к центрбеку приписывается «Баварии».

По сведениям журналиста Криса Уилера, «Манчестер Юнайтед» готов предложить Варану новый контракт со сниженной зарплатой. Сейчас футболист зарабатывает более 390 тыс евро в неделю, и руководство клуба не готово продолжать сотрудничество на таких же условиях.