Почеттино: «Джексону уделяется слишком много внимания»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино призывает прекратить постоянные разговоры о нападающем Николасе Джексоне.

22-летний футболист, пополнивший ряды лондонцев перед началом текущего сезона, регулярно подвергается критике за слабую реализацию голевых моментов. В последних семи матчах АПЛ форвард забил всего однажды.

«Джексону уделяется слишком много внимания. Мы должны верить в него. Было приятно, когда болельщики поддержали его после упущенного голевого шанса. Я ценю таких фанатов.

В матче против «Кристал Пэлас» Николас был по-настоящему хорош – ему не хватило только гола. Он великолепно работал на команду, много бегал и прессинговал», – цитирует Irish Examiner Почеттино.