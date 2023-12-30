Тен Хаг дал краткий ответ на вопрос о болезни Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что Антони Марсьяль по-прежнему не может играть.

Последнее появление французского нападающего на поле датировано 9 декабря, когда «красные дьяволы» крупно уступили «Борнмуту» (0:3). В четырёх последующих встречах футболист отсутствовал в заявке из-за болезни.

На пресс-конференции журналисты спросили у тен Хага о текущем состоянии Марсьяля и характере болезни, на что специалист дал краткий ответ: «Он по-прежнему нездоров и недоступен», – цитирует UtdDistrict нидерландца.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт выездной матч против «Ноттингем Форест».