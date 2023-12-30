Гвардиола рассказал, когда может вернуться травмированный Стоунс

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился обновлёнными сведениями о травме Джона Стоунса.

Центральный защитник получил повреждение в концовке первого тайма недавнего матча против «Эвертона». По словам наставника «горожан», травма англичанина не слишком серьёзна, но в ближайшее время он не поможет команде.

«Могло быть и хуже. Всегда нужно сохранять оптимизм. Я надеюсь, что через две-три недели Джон будет в порядке», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Судя по всему, Стоунс может успеть вернуться к матчу против «Ньюкасла», который состоится 13 января. Перед этим «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Шеффилд Юнайтед» (30 декабря) и «Хаддерсфилдом» (Кубок Англии, 7 января).