Как мы уже сообщали, голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил призыв в сборную Камеруна на Кубок Африки - его появления ожидают уже в начале года, потому что еще до начала Кубка Африки 13 января сборной Камеруна предстоит сыграть со сборной Замбии, это случится девятого января.

Но сейчас стало известно, что Онана просит отсрочку - он готов явиться к началу Кубка Африки, но не к матчу с Замбией, так как нужен в расположении клуба для кубкового матча с «Уиганом» восьмого января, сообщает ESPN. Как отреагирует на просьбу Онана руководство камерунской федерации футбола, остается лишь догадываться...