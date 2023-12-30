«Боруссия» Дортмунд начала официальные переговоры по защитнику «Челси»

Левый защитник «Челси» Ян Матсен может продолжить карьеру в Германии.

Нидерландец редко появляется в стартовом составе «синих», и уже в январе, вероятно, клуб будет открыт к его продаже. По информации журналиста Тима ван Дёйна, дортмундская «Боруссия» начала официальные переговоры с «Челси» по трансферу 21-летнего футболиста. Пока неясно, об аренде или полноценном трансфере идёт речь.

Ян Матсен отыграл 15 матчей за коллектив Маурисио Почеттино в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Молодой латераль, также способный сыграть в атаке, оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.