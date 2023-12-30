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«Боруссия» Дортмунд начала официальные переговоры по защитнику «Челси» слухи

30 Декабря 2023 • 02:21 Комментировать
Лутон Таун
...
Челси
1 5.80 X 4.60 2 1.55
Через 11 ч. 41 мин.

Левый защитник «Челси» Ян Матсен может продолжить карьеру в Германии.

Нидерландец редко появляется в стартовом составе «синих», и уже в январе, вероятно, клуб будет открыт к его продаже. По информации журналиста Тима ван Дёйна, дортмундская «Боруссия» начала официальные переговоры с «Челси» по трансферу 21-летнего футболиста. Пока неясно, об аренде или полноценном трансфере идёт речь.

Ян Матсен отыграл 15 матчей за коллектив Маурисио Почеттино в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Молодой латераль, также способный сыграть в атаке, оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Ян Матсен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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