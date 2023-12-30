Гвардиола: «Де Брёйне близок к возвращению на поле, последние месяцы пошли ему на пользу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что уже скоро сможет рассчитывать на Кевина де Брёйне.

Бельгийский полузащитник не появляется на поле с самого начала сезона из-за травмы.

«Я не обсуждал это с врачами, но у меня есть ощущение, что Кевин очень близок к возвращению.

Травмы – это всегда плохо, но, думаю, с психологической точки зрения последние два-три месяца отпуска пошли ему на пользу», – приводит BeanymanSports слова испанского специалиста.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет на своём поле против «Шеффилд Юнайтед». Встреча стартует в 18:00 по московскому времени.