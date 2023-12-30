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Гвардиола: «Де Брёйне близок к возвращению на поле, последние месяцы пошли ему на пользу»

30 Декабря 2023 • 02:12 Комментировать
Манчестер Сити
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.08 X 12.50 2 29.00
Через 14 ч. 15 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что уже скоро сможет рассчитывать на Кевина де Брёйне.

Бельгийский полузащитник не появляется на поле с самого начала сезона из-за травмы.

«Я не обсуждал это с врачами, но у меня есть ощущение, что Кевин очень близок к возвращению.

Травмы – это всегда плохо, но, думаю, с психологической точки зрения последние два-три месяца отпуска пошли ему на пользу», – приводит BeanymanSports слова испанского специалиста.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет на своём поле против «Шеффилд Юнайтед». Встреча стартует в 18:00 по московскому времени.

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