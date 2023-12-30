Почеттино ответил на вопрос о зимних трансферах «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о планах клуба на январь.

Аргентинский специалист ранее уже намекал, что открыт для усиления состава в зимнее трансферное окно.

«Я буду принимать участие в этом процессе вместе с директорами и владельцами клуба, – высказывается Почеттино. – Принимая какие-либо решения, мы должны быть единогласны. Мы более чем открыты для таких возможностей, если сможем найти что-то, что сделает команду сильнее», – заявил рулевой лондонцев в преддверии матча Премьер-лиги против «Лутон Таун», который состоится в субботу.

Напомним, что прошедшим летом «Челси» потратил на покупку новичков более 450 млн евро.