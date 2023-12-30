«Тоттенхэм» ведёт переговоры по двум защитникам – трансфер запланирован на ближайшее время

«Тоттенхэм» намерен как можно скорее подписать нового центрального защитника.

В настоящий момент клуб продолжает вести переговоры по Жан-Клеру Тобидо, выступающему за «Ниццу». 23-летний футболист давно считается целью «шпор», однако, если сделку не удастся провернуть в кратчайшие сроки, лондонцы готовы переключиться на другого кандидата, докладывает инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте. Речь идёт о Раду Дрэгушине из «Дженоа» – переговоры по нему уже стартовали, и официальное предложение может быть отправлено в ближайшее время.

Стоимость Раду Дрэгушина, по оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро. Кандидатуру 21-летнего румына одобрил лично Анге Постекоглу.