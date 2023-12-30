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«Тоттенхэм» ведёт переговоры по двум защитникам – трансфер запланирован на ближайшее время

30 Декабря 2023 • 01:36 Комментировать
Тоттенхэм
...
Борнмут
1 1.80 X 4.40 2 3.90
31.12 17:00

«Тоттенхэм» намерен как можно скорее подписать нового центрального защитника.

В настоящий момент клуб продолжает вести переговоры по Жан-Клеру Тобидо, выступающему за «Ниццу». 23-летний футболист давно считается целью «шпор», однако, если сделку не удастся провернуть в кратчайшие сроки, лондонцы готовы переключиться на другого кандидата, докладывает инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте. Речь идёт о Раду Дрэгушине из «Дженоа» – переговоры по нему уже стартовали, и официальное предложение может быть отправлено в ближайшее время.

Стоимость Раду Дрэгушина, по оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро. Кандидатуру 21-летнего румына одобрил лично Анге Постекоглу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ницца Дженоа Жан-Клер Тодибо Раду Дрэгушин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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