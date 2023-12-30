Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанн хочет выпускать... пижамы

30 Декабря 2023 • 01:31 Комментировать

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн продолжает удивлять публику - в этот раз речь о том, что игрок «Манчестер Сити» может наладить выпуск пижам по собственным брендом. Идея пришла к нему в период вынужденного бездействия - как известно, сейчас Холанн залечивает травму.

Как уточняет The Sun, норвежец уже запатентовал марку EHB, под которой намерен выпускать пижамы. Сам он давно не скрывает, что очень любит этот вид одежды, считая его лучшим «прикидом» для дома.

Напомним, что Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года, перед этим он успел поиграть в «РБ Зальцбурге» и дортмундской «Боруссии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
6 игроков на грани ухода из «Реала» 6
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 5
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
Футбол онлайн
30.12.23 в 15:30
Лутон Таун Лутон Таун
Челси Челси
5.60 4.20 1.58
Видео
30.12.23 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брентфорд Брентфорд
2.50 3.40 2.80
Видео
30.12.23 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Бёрнли Бёрнли
1.40 4.80 7.60
Видео
30.12.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Эвертон Эвертон
2.60 3.30 2.75
Видео
30.12.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.07 11.00 35.00
Видео
30.12.23 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.00 3.60 2.26
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
01:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил на вопрос о зимних трансферах «Челси»
01:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» ведёт переговоры по двум защитникам – трансфер запланирован на ближайшее время
01:31 · Англия. Премьер-лига
​Холанн хочет выпускать... пижамы
00:15 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу определился с трансферными целями «Тоттенхэма» на январь
29 Декабря
23:51 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес вернулся к тренировкам после травмы
23:27 · Англия. Премьер-лига
Гирасси готов покинуть «Штутгарт» в январе – интерес проявляют три топ-клуба 1
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отклонил предложение клуба АПЛ по Нкетиа слухи
22:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» считает Галлахера идеальным вариантом для усиления полузащиты, но есть проблема
21:48 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какие европейские клубы готовы подписать Фирмино слухи
21:21 · Англия. Премьер-лига
Мойзе Кин принял решение по будущему в «Ювентусе»
21:12 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк оценил игру 20-летнего Куансы
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать защитника в январе слухи
20:51 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» изучает обмен Лукаку на форварда «Ювентуса»
20:17 · Англия. Премьер-лига
​Анри: «В моё время за титул боролись только «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» 3
20:17 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Вест Хэма» Бенрахма может продолжить карьеру в «Марселе» слухи
Все новости
Рекомендуем