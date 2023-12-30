​Холанн хочет выпускать... пижамы

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн продолжает удивлять публику - в этот раз речь о том, что игрок «Манчестер Сити» может наладить выпуск пижам по собственным брендом. Идея пришла к нему в период вынужденного бездействия - как известно, сейчас Холанн залечивает травму.

Как уточняет The Sun, норвежец уже запатентовал марку EHB, под которой намерен выпускать пижамы. Сам он давно не скрывает, что очень любит этот вид одежды, считая его лучшим «прикидом» для дома.

Напомним, что Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года, перед этим он успел поиграть в «РБ Зальцбурге» и дортмундской «Боруссии».