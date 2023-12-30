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Постекоглу определился с трансферными целями «Тоттенхэма» на январь

30 Декабря 2023 • 00:15 Комментировать
Тоттенхэм
...
Борнмут
1 1.75 X 4.30 2 4.05
31.12 17:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассчитывает на усиление состава в январе.

Как принято считать, из-за многочисленных травм «шпоры» будут активны на рынке, и австралийский специалист не отрицал потребность в подписаниях.

По информации журналиста Мэтта Лоу, рулевой уже ознакомил Даниэля Леви со списком приоритетных целей на предстоящее трансферное окно. Постекоглу хочет видеть в команде нового центрального защитника, о чём известно уже давно, а также вингера и центрального полузащитника, способного сыграть в роли «бокс-ту-бокса». 

В воскресенье «Тоттенхэм» примет в родных стенах «Борнмут». На текущий момент лондонцы занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Даниэль Леви Анге Постекоглу трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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