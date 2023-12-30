Постекоглу определился с трансферными целями «Тоттенхэма» на январь

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассчитывает на усиление состава в январе.

Как принято считать, из-за многочисленных травм «шпоры» будут активны на рынке, и австралийский специалист не отрицал потребность в подписаниях.

По информации журналиста Мэтта Лоу, рулевой уже ознакомил Даниэля Леви со списком приоритетных целей на предстоящее трансферное окно. Постекоглу хочет видеть в команде нового центрального защитника, о чём известно уже давно, а также вингера и центрального полузащитника, способного сыграть в роли «бокс-ту-бокса».

В воскресенье «Тоттенхэм» примет в родных стенах «Борнмут». На текущий момент лондонцы занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.