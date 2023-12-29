Энцо Фернандес вернулся к тренировкам после травмы

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес скоро сможет вернуться на поле.

Аргентинец пропустил два последних матча «синих» в Премьер-лиге. По словам рулевого Маурисио Почеттино, у хавбека была грыжа. Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, в пятницу Фернандес принял участие в командной тренировке. Также присутствовал и Михаил Мудрик, заменённый из-за травмы в недавнем поединке против «Кристал Пэлас».

В субботу «Челси» предстоит провести выездной матч против «Лутон Таун». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

После 19 туров лондонцы занимают десятую строчку в турнирной таблице с 25 набранными очками.