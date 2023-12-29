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Энцо Фернандес вернулся к тренировкам после травмы

29 Декабря 2023 • 23:51 Комментировать
Лутон Таун
...
Челси
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Через 14 ч. 54 мин.

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес скоро сможет вернуться на поле.

Аргентинец пропустил два последних матча «синих» в Премьер-лиге. По словам рулевого Маурисио Почеттино, у хавбека была грыжа. Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, в пятницу Фернандес принял участие в командной тренировке. Также присутствовал и Михаил Мудрик, заменённый из-за травмы в недавнем поединке против «Кристал Пэлас».

В субботу «Челси» предстоит провести выездной матч против «Лутон Таун». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

После 19 туров лондонцы занимают десятую строчку в турнирной таблице с 25 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лутон Таун Михаил Мудрик Энцо Фернандес ещё теги

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