«Тоттенхэм» считает Галлахера идеальным вариантом для усиления полузащиты, но есть проблема

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер остаётся трансферной целью «Тоттенхэма».

Уход 23-летнего игрока в январское трансферное окно считается вполне вероятным – контракт игрока истекает в 2025 году, а прогресса в переговорах не наблюдается. Переманить хавбека хочет «Тоттенхэм»: в клубе считают, что англичанин идеально впишется в тактические построения Анге Постекоглу, однако не готовы удовлетворить требования «Челси». Напомним, что «пенсионеры» запрашивают за своего воспитанника почти 60 млн евро, что не устраивает «шпор». Ситуация не изменится, если запрос не будет снижен.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Конора Галлахера в 42 млн евро.