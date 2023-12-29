Нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино в скором времени может вернуться в Европу.

Бразилец покинул «Ливерпуль» свободным агентом по окончании прошлого сезона, а в июле заключил контракт с саудовским клубом. Как сообщалось ранее, пребывание форварда в «Аль-Ахли» может завершиться уже в январе, а интерес к нему проявляют другие представители чемпионата Саудовской Аравии. По данным talkSPORT, на 32-летнего игрока есть спрос и в Европе: пригласить его хотели бы английский «Шеффилд Юнайтед» и ряд неназванных турецких клубов.

Роберто Фирмино записал себе в актив три забитых мяча и два ассиста, проведя 16 матчей за «Аль-Ахли» в рамках чемпионата.