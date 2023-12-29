Ван Дейк оценил игру 20-летнего Куансы

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мыслями о выступлениях молодого центрального защитника Джарелла Куансы.

20-летний футболист нередко получает игровую практику в первой команде «красных» в текущем сезоне. В недавнем поединке Премьер-лиги против «Бёрнли» англичанин вышел в старте и помог «Ливерпулю» одержать сухую победу (2:0).

«Джарелл превосходно справляется со всеми трудностями, которые возникают у него на пути. Ему всего 20 лет, он продолжает расти. Центральные защитники всегда становятся лучше с опытом.

Я не был настолько последователен, как Куанса и Конате, когда был молод. Джареллу просто нужно продолжать в том же духе. Будут непростые моменты, но это нормально. Я всегда готов помочь ему, если это потребуется», – цитирует The Athletic ван Дейка.