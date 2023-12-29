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​«Челси» изучает обмен Лукаку на форварда «Ювентуса»

29 Декабря 2023 • 20:51 Комментировать

Лондонский «Челси» изучает вариант с обменом Ромелу Лукаку на другого форварда – на Душана Влаховича из «Ювентуса». Об этом пишет портал Goal со ссылкой на издание Tuttosport.

По данным источника, «Челси» в рамках этой сделки с обменом придётся доплатить 50 миллионов евро.

В настоящий момент 30-летний Ромелу Лукаку выступает за «Рому» на правах аренды. В 20 матчах нынешнего сезона фактурный бельгиец забил 13 голов и отдал два голевых паса на партнёров. 23-летний Душан Влахович, в свою очередь, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в 15 матчах.

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