​Анри: «В моё время за титул боролись только «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри высказался о борьбе за титул чемпиона Англии. Француз указал на то, что целый ряд команд может побороться за чемпионство в Премьер-лиге.

«В моё время за титул боролись только две команды – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Затем появился «Челси». Теперь есть «Ливерпуль», есть даже «Астон Вилла», которую никто не ожидал увидеть наверху. Теперь чемпионат Англии труднее выиграть», - сказал Анри Amazon Prime.

На текущий момент лидером Премьер-лиги Англии является «Ливерпуль» (42 очка). Вторым идёт «Арсенал» (40 очков), а тройку замыкает «Астон Вилла» (39 очков).