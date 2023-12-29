Алжирский футболист «Вест Хэма» Саид Бенрахма может перебраться в «Марсель» в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Foot Mercato, французский клуб хочет арендовать 28-летнего футболиста в январе.

Ранее появилась информация, что в услугах Бенрахма заинтересован другой коллектив из Лиги 1 — «Лион».

В текущем сезоне Бенрахма принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт футболиста с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 22 миллиона евро.