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Нападающий «Вест Хэма» Бенрахма может продолжить карьеру в «Марселе» слухи

29 Декабря 2023 • 20:17 Комментировать
Марсель
...
Страсбург
12.01 23:00

Алжирский футболист «Вест Хэма» Саид Бенрахма может перебраться в «Марсель» в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Foot Mercato, французский клуб хочет арендовать 28-летнего футболиста в январе.

Ранее появилась информация, что в услугах Бенрахма заинтересован другой коллектив из Лиги 1 — «Лион».

В текущем сезоне Бенрахма принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт футболиста с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 22 миллиона евро.

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