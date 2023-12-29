​«Ювентус» ведёт переговоры по хавбеку «Манчестер Сити»

Одна из главных задач «Ювентуса» на трансферную зиму – подписание игрока в среднюю линию. Отстранения Поля Погба и Николо Фаджоли из-за допинга и ставок спровоцировали кадровый дефицит в полузащите.

Как сообщает The Times, «Ювентус» уже ведёт переговоры по переходу Кэлвина Филлипса из «Манчестер Сити». Последний сейчас получает мало игрового времени, поэтому смена команды ему наверняка интересна. «Старая синьора» рассчитывает арендовать 28-летнего Филлипса на остаток сезона.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кэлвина Филлипса в 28 миллионов евро.