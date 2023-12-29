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​«Семья была в доме»: Гвардиола высказался об ограблении Грилиша

29 Декабря 2023 • 19:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.08 X 11.50 2 23.00
Через 20 ч. 43 мин.

Дом футболиста «Манчестер Сити» Джека Грилиша был ограблен. Несколько слов на этот счёт сказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Его семья была в доме. Вот такие события происходят в наши дни… Это был плохой момент для Грилиша и его семьи, но, к счастью, они не пострадали», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

На текущий момент «Манчестер Сити» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на пять очков, проведя на игру меньше.

Ближайший матч команда Хосепа Гвардиолы проведёт 30 декабря – против «Шеффилд Юнайтед» на своём поле.

Звезду «Манчестер Сити» ограбили

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш ещё теги

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