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Бенрахма может уйти из «Вест Хэма» из-за Кудуса слухи

29 Декабря 2023 • 19:40 Комментировать

Игрок атаки лондонского «Вест Хэма» Саид Бенрахма близок к тому, чтобы этой зимой покинуть стан «молотобойцев». Всё из-за того, что он проигрывает конкуренцию летнему новичку клуба, ганцу Мохамеду Кудусу, пишет Football Indiser.

Кудус после своего приезда в Лондон оказал огромное влияние на клуб и посадил Бенрахма на скамейку запасных. В этом сезоне алжирец сыграл в 20 матчах, в которых почти не отличался голевыми действиями – у него всего одна голевая передача.

Бенрахма находится в лондонском клубе вот уже два года, с зимы 2021 года. Футболисту 28 лет, его контракт с «молотками» рассчитан до лета 2026 года.

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