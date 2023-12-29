Игрок атаки лондонского «Вест Хэма» Саид Бенрахма близок к тому, чтобы этой зимой покинуть стан «молотобойцев». Всё из-за того, что он проигрывает конкуренцию летнему новичку клуба, ганцу Мохамеду Кудусу, пишет Football Indiser.

Кудус после своего приезда в Лондон оказал огромное влияние на клуб и посадил Бенрахма на скамейку запасных. В этом сезоне алжирец сыграл в 20 матчах, в которых почти не отличался голевыми действиями – у него всего одна голевая передача.

Бенрахма находится в лондонском клубе вот уже два года, с зимы 2021 года. Футболисту 28 лет, его контракт с «молотками» рассчитан до лета 2026 года.