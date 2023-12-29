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Мойес останется в «Вест Хэме» - известен срок его нового контракта

29 Декабря 2023 • 19:36 Комментировать
Вест Хэм
...
Брайтон
02.01 22:30

В четверг «Вест Хэм» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 2:0. Ожидается, что главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес после этой игры получит награду в виде нового контракта. Как сообщает The Sun, 60-летний шотландец подпишет с лондонским клубом трудовое соглашение на два с половиной года.

Ранее Дэвид Мойес в интервью выражал надежду на то, что переговоры о его новом контракте завершатся успешно.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Дэвида Мойеса проведёт 2 января – против «Брайтона» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес

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