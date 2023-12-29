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Трансфер Льориса в «Лос-Анджелес» полностью согласован

29 Декабря 2023 • 19:13 Комментировать
Тоттенхэм
...
Борнмут
1 1.75 X 4.30 2 4.05
31.12 17:00

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис продолжит карьеру в американском клубе «Лос-Анджелес».

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, между всеми сторонами существует устная договоренность по переходу 37-летнего француза. По сведениям источника, Льорис подпишет однолетний контракт с клубом из МЛС. Отмечается, что в договор будет включен пункт о возможной пролонгации соглашения.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В нынешнем сезоне голкипер на поле не выходил. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет полтора миллиона евро.

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Тоттенхэм Уго Льорис Лос-Анджелес трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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