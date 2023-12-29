Трансфер Льориса в «Лос-Анджелес» полностью согласован

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис продолжит карьеру в американском клубе «Лос-Анджелес».

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, между всеми сторонами существует устная договоренность по переходу 37-летнего француза. По сведениям источника, Льорис подпишет однолетний контракт с клубом из МЛС. Отмечается, что в договор будет включен пункт о возможной пролонгации соглашения.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В нынешнем сезоне голкипер на поле не выходил. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет полтора миллиона евро.