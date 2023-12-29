​Почеттино: «Палмер со временем может стать похожим на ди Марию»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высоко оценил перспективы полузащитника Коула Палмера.

«Коул Палмер играет превосходно. У него есть способности и потенциал, чтобы стать похожим на Анхеля ди Марию… со временем. Конечно, до этого ещё далеко, но он является настоящим плеймейкером – он способен связывать игру, забивать голы, отдавать передачи…» - рассказал Почеттино TNT Sports.

В сезоне 2023/2024 Коул Палмер провёл за «Челси» 18 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт шесть голов и пять голевых передач на партнёров.

Напомним, что в летнее трансферное окно Палмер перебрался в «Челси» из «Манчестер Сити».