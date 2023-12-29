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Названы самые подешевевшие футболисты уходящего года

29 Декабря 2023 • 18:26 Комментировать

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших игроков мира за 2023 год.

Возглавили антирейтинг Садио Мане («Аль-Наср») и Антони («Манчестер Юнайтед»). Оба игрока атаки своих клубов подешевели аж на 40 млн евро, теперь их стоимость равна 20 и 35 млн соответственно.

На третьем месте английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо, он сбросил в цене 35 млн и теперь стоит 25 млн евро.

Напомним, что заканчивал прошлый сезон Мане в «Баварии», а летом отправился в «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Антони же уже более года является игроком «МЮ» после перехода летом 2022 года из «Аякса».

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